مترو الأنفاق: ندرس تركيب 300 جهاز تعقيم بالمحطات لمواجهة كورونا

كشف مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة تدرس تركيب 300 جهاز تعقيم بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحا أن قطارات المترو تقل نحو مليون و250 ألف راكب يوميا، لافتا إلى أن الشركة تعقد ندوات يوميا مع العاملين المتعاملين مع الجمهور لكيفية مواجهة الفيروس وطرق مجابهته.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الشركة تنفذ خططا عديدة لمواجهة فيروس كورونا من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتطهير وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مشيرا إلى أن الشركة عملت على توفير كمامات بمنافذ بيع التذاكر لبيعها للركاب قبل استقلال القطارات، مؤكدا أن الشركة لن تسمح لأي راكب استقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.

ومن جانبه، أكد المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة مترو الأنفاق، أن الشركة وضعت خطط عديدة لمجابهة فيروس كورونا، من خلال تشكيل وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة، وأيضا من يشتبه في إصابته بـ كورونا، ومن ثم نقله إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، موضحا أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لعمليات تعقيم يوميا.

وقال منير، لـ"الوطن"، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل، مؤكدا أن هناك فرق صيانة منتشرة على جميع أرصفة محطات المترو، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة، لافتا إلى أن مكاتب الاشتراكات تواصل عملها يوميا، وأن على جميع الطلاب المترددين على المترو بصفة مستمرة استخراج الاشتراكات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والمنتظر أن يبدأ فى 17 أكتوبر المقبل، بتخفيضات تصل إلى 98%.

وطالب نائب رئيس شركة المترو، جموع الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب، موضحا أن من يخالف تعليمات الشركة فى ارتداء الكمامة سيعرض نفسه لغرامات فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه.