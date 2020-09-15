الأنفاق: تشغيل مترو "صفاء حجازي - الكيت كات" أمام الجمهور أواخر 2021

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن أعمال تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تسير بصورة منتظمة، موضحا أنها تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 5.2 كم.

وأشار وزير النقل، لـ"الوطن"، إلى أنه سيتم تشغيل مترو "صفاء حجازي - الكيت كات" أمام الركاب آواخر 2021، مؤكدا أن محطة مترو صفاء حجازى لم ولن تؤثر على عمارة الشربتلي بـ17 شارع البرازيل، مطمئنا سكان العمارة بوجه خاصة وحي الزمالك بشكل عام أنه لن يحدث أي ضرر تزامنا مع تنفيذ المحطة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق سلمت عمارة الشربتلي لسكانها أمس، عقب انتهاء أعمال حقن التربة وترميمها بالشكل الأمثل بعد تعرضها لتصدعات نتيجة قيام ماكينة الحفر بحفر محطة صفاء حجازي، لافتا إلى أن الخط الثالث للمترو صمم على الطراز الأوروبي وسيخدم ما يقرب من 2 مليون مواطن يوميا عقب انتهاء جميع مراحله.

وأضاف الوزير، بأن المرحلة الثالثة هامة للغاية حيث تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، لافتا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو بالكامل تبلغ نحو 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه.

وأردف وزير النقل، إلى أن محطة مترو صفاء حجازي ستكون مفخرة لجميع سكان حي الزمالك، وستوفر عليهم الكثير من الوقت، كما أنها ستقدم خدمة أوروربية لجميع مرتاديها، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة في الأنفاق، مؤكدا أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني.