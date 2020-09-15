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وزيرة الثقافة تتسلم شهادة تسجيل منظمة اليونسكو للنخلة بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني

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الوطن
11:05 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

تسلمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهادة تسجيل ملف " النخلة .. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات " بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني  بمنظمة اليونسكو والذى شاركت مصر فى تقديمه للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي اثناء انعقاد دورتها الرابعة عشر بمدينة بوجوتا بكولومبيا .

 قالت عبد الدايم ان تسجيل ملف النخلة بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني  بمنظمة اليونسكو جاء بالمشاركة بين مصر ومجموعة من الدول العربية هى البحرين ، الإمارات ، السعودية ، الكويت ، سلطنة عمان ، العراق ، اليمن ، فلسطين ، الأردن ، السودان ، تونس ، المغرب وموريتانيا

وذلك بعد ان عقد مندوبو الأليكسو ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) ملتقى موسع بمدينة الاقصر لبحث ترشيح الملف الى جانب عدة اجتماعات بالخرطوم وتونس وأبوظبي اكتملت خلالها الاجراءات وقامت الإمارات بالتنسيق لتقديم الملف ممثلة عن الدول العربية ، واكدت استمرار مساعى صون الموروثات الحضارية التى تميز المجتمع العربى ، مشيرة الى الفخر بتسجيل عنصرين تاريخيين ينتميان الى التراث غير المادى المصرى في قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو هما لعبة التحطيب ودمية الاراجوز .

 

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