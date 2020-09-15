تحرير 300 عقد بيع "أملاك دولة" لأهالي المطرية بالدقهلية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بالدقهلية، عن توقيع 13 عقدًا لتقنين أملاك الدولة، اليوم تمهيداً لرفعها للاعتماد من محافظ الدقهلية، تنفيذاً لتوجهاته بشأن سرعة الانتهاء من توقيع عقود بيع أملاك الدولة بنطاق المركز.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة مركز المطرية، فإن إجمالي عدد عقود البيع المحررة بنطاق المركز حتي تاريخه، هو 300 عقد بيع لأملاك الدولة، وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية، كما أشار البيان إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاعهم، بلغ 549 طلباً، تم الانتهاء من تحرير 300 عقداً منها.

وأهابت رئاسة المركز بجميع المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، سرعة إنهاء كافة المستندات المطلوبة لتحرير عقود البيع اللازمة، وحذرت من إتخاذ اللازم قانوناً، حيال من لا يلتزم باستكمال إجراءات التقنين.