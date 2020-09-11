عاجل.. انقطاع المياه بمصر الجديدة وجسر السويس بسبب كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه عن العزب بالمطرية - شارع جسر السويس من ميدان التجنيد إلى الألف مسكن _ استراحة الوزير بالحماية _ السبع عمارات _ ارض الجولف _ ألماظة _ مستشفى الجلاء العسكرى _ ميدان الإسماعيلية)، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى بميدان رنين أسفل كوبرى مسطرد.

والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وجارى الاصلاح في أسرع وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضي.

اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقتين بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات، عن منطقة الوراق "وراق العرب - شارع القومية"، من العاشرة مساء اليوم وحتى السادسة صباح غدٍ السبت.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه عن تلك المنطقة يأتي بسبب أعمال تحويلات مترو الأنفاق، وهو ما يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم في منطقة القومية العربية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، معلنة أنها ستوفر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى يجب الاتصال بالخط الساخن (125).​

ووجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، وسرعة إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء من الأعمال، كما وجه بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.