بدء الحملة القومية لإعادة فحص وتحليل الفيروسات قبل الجراحات بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، بدء الحملة القومية لاعادة فحص وتحليل الفيروسات لمرضى الجراحات بمستشفيات الدقهلية امتداداً للمبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة لاعادة فحص وتحليل الفيروسات "فيروسC، وفيروسB، والعوز المناعي" قبل إجراء أي تداخلات جراحية او غير جراحية تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، إنه تم البدء في تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات وكذلك توزيع المستلزمات والكواشف اللازمة لاجراء التحاليل حيث بدأت الحملة القومية منذ أمس الاثنين بجميع نقاط المسح على مستوى المحافظة.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، انه سيتم تحويل المرضى الايجابيين لوحدات علاج الفيروسات لاستكمال باقي الفحوصات وتلقى العلاج اللازم وذلك بالمجان ضمن فعاليات المبادرة.

وأشار إلي أن صحة الدقهلية حريصة على تقديم أعلى خدمة طبية لمواطنيها وذلك كعهدكم بنا في جميع المبادرات الرئاسية والحملات القومية.

يذكر أن الحملة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي التي أجريت عام 2019 كشفت عن وجود 68 ألفا و750 مصابا بفيروس سي بنسبة إصابة بالفيروس أقل من 2% على مستوى المحافظة وجري صرق العلاج اللازم لهم من وحدات علاج الفيروسات الكبدية بأنحاء المحافظة.