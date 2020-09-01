تدريب 140 فنيا على أعمال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالشرقية

بدأ فريق من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، فعاليات تدريب ١٤٠ فنيًا إحصائيًا، علي أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالتنسيق مع مركز المعلومات بمديرية الصحة بالشرقية .

وشمل التدريب العاملين بإدارات "الزقازيق، منيا القمح، بلبيس، وديرب نجم الصحية" علي إدخال البيانات الخاصة بالسيدات المستهدفات بالمبادرة، وفقاً للشريحة العمرية لكل سيدة علي البرنامج الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.