محظورات تعرض صاحبها للسجن والغرامة بـ السكة الحديد

تواصل هيئة السكة الحديد، العمل على فرض حالة من الانضباط داخل جميع المحطات على مستوى الجمهورية، وأيضا القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، إضافة إلى عدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات، دون دفع قيمة تذكرة القطار، تزامنا مع إنطلاق العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ فى 17 أكتوبر المقبل.

ويقع العشرات من ركاب القطارات يوميا، في مخالفات دون إدراكها، إلا أن ذلك قد يؤدي بهم إلى الحبس والغرامة، وحذرت السكة الحديد الركاب، من عدد من الأفعال، إلا أن البعض مازال يقع فيها دون عمد أو قصد.

ورصدت "الوطن"، أبرز محظورات السكة الحديد للمواطن لعدم القيام بها حتى لا يتعرض للغرامة أو الحبس.. وهى كالتالى:

1- السفر فى حالة سكر يعرضك للحبس 6 شهور.

2- استقلال عربات السكة الحديد دون تذكرة يعرضك لدفع غرامة مالية تبدأ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها حسب نوع القطار الذى تستقله.

3- شراء تذاكر القطارات بقصد بيعها بالسوق السوداء يعرضك للحبس لمدة 6 شهور.

4- دخول المحطات أو استقلال القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة تعرضك لدفع غرامة فورية قدرها 210 جنيهات.

5- تمزيق أو نزع أو تشويه أى ورقة وضعتها الهيئة داخل القطارات أو المحطات.

6- استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ فى غير حالات الخطر يعرضك لغرامة فورية قدرها 200 جنيها.

7- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول بالقطارات يعرضك لغرامة فورية قدرها 100 جنيه.

8- المرور على خطوط وجسور وقضبان السكك الحديدية ترك الحيوانات تمر عليها تعرضك لدفع غرامة فورية قدرها 210 جنيهات.

9- نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة

10ـ ‏قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه أو رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة.

11ـ إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.

12ـ إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات ‎‏المبانى على السكك الحديدية أو جسورها‎.

13ـ التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد العبث أو مخالفة القانون.

14ـ التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة السكة الحديد.