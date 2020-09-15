ضوابط عودة الأفراح وافتتاح حدائق الأطفال بمراكز الشباب والأندية

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدمت بخطة تصورية لوضع ضوابط وإجراءات احترازية، لعودة واستئناف أنشطة، عودة الأفراح وعقد الندوات وافتتاح حدائق الأطفال.

والمناسبات الاجتماعية بمراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية التابعة للوزارة، وذلك للجنة العليا لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

الشباب تنتظر رد مجلس الوزراء على عودة إقامة الأفراح

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن الوزارة تنتظر وصول الموافقة الرسمية، من مجلس الوزراء، بعودة هذه الأنشطة لتحتضنها مراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية التابعة لوزارة الشباب من جديد، كما كان الوضع عليه قبل أزمة فيروس كورونا التي ظهرت ذروتها منتصف مارس الماضي، لافتة إلى أن الخطة أيضا تضمنت بندا بعودة افتتاح حدائق الأطفال ضمن الأنشطة الاجتماعية المقترحة في الخطة.

تنفيذ خطة العودة على مرحلتين.. وعدد الحضور ما بين 50 إلى 300 فرد

وأفصحت المصادر عن أهم الضوابط، والإجراءات الاحترازية التي تضمنتها خطة عودة الأنشطة الاجتماعية والمناسبات المختلفة، ومنها ما يلي:

1- تنفذ خطة عودة الأنشطة الاجتماعية ومنها إقامة الأفراح والندوات والمؤتمرات على مرحلتين؛ الأولى منهما تجريبية، وضوابطها ستكون نفس ضوابط عودة الأنشطة الاجتماعية، التي أقرها مجلس الوزراء في الأماكن والمنشآت المفتوحة.

والمرحلة الثانية، وستترتب الإجراءات والضوابط فيها بناء على نتائج المرحلة الأولى ومدى نجاح والتزام كل الأطراف المشاركة في الأنشطة بالتعليمات والضوابط.

2- إلزام أصحاب المناسبة، سواء كانت أفراحا أو أعياد ميلاد، أو ندوات أومؤتمرات، بالالتزام بالعدد الذي ستحدده كل منشأة رياضية حسب اللوائح الداخلية لها حيث ستراعي مساحة كل منشأة.

3- تستقبل مراكز الشباب الصغير عددا لا يزيد عن 50 فردا للأفراح وأعياد الميلاد، ومراكز الشباب المتوسطة والكبيرة أعدادا لا تتجاوز 150 فردا، بينما الأندية والهيئات الرياضية الكبرى التابعة للوزارة يسمح بعدد لا يتجاوز 300 فرد.

4- سيتم إلزام أصحاب المناسبات من خلال عقد الاتفاق الموقع بين المنشأة وأصحاب المناسبة، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والخضوع لقياس درجات الحرارة، والتعقيم عبر بوابة المنشأة، والالتزام بفكرة التباعد الاجتماعي، وتوقيع غرامات مالية سيتم تحديد قيمتها في عقد الاتفاق كشرط جزائي، في حالة المخالفة.

5 - التزام المنشأة بكل إجراءات التعقيم للقاعات وأماكن إقامة المناسبات، ووضع بوابة تعقيم ذاتي في مداخل المنشآت الرياضية.

6- التزام كل منشأة بتوفير أدوات علاج الطوارئ، أثناء إقامة المناسبة.

7- التزام المنشأة بعدم السماح لأكثر من 50 % من طاقة ومساحة حدائق الأطفال، في استقبال الأفراد، بمعنى أن الحدائق التي كانت تستقبل 100 فرد، لا تسمح سوى باستقبال 50 فردا.