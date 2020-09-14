وزير الرياضة لـ"الوطن": عودة إقامة الأفراح بمراكز الشباب قريبا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لـ«الوطن»، عن عودة الأفراح لمراكز الشباب قريبا.

كما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد الإعلان عن بدء المرحلة الثالثة، من طرح الدراجات المدعمة، ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك"، مؤكدا أنها ستكون في أول اكتوبر المقبل.

وأضاف صبحي في حواره لـ «الوطن» أن المبادرة ستشهد العديد من المراحل لطرح الدراجات المدعمة، وسيتم طرح دراجات كهربائية، ببطارية شحن للحفاظ على اللياقة البدنية لمستخدميها، وتحقيق الهدف الأسمى من مبادرة الدراجات، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ مبادرة تحسين اللياقة البدنية والصحية لموظفي الحكومة، وإطلاق فعالياتها رسميا اليوم، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي، تأتي في إطار التنفيذ العملي لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على صحة الإسان المصري.

والى نص الحوار:

* منذ أن توليت حقيبة الشباب والرياضة، تلاحظ ان غالبية اهتماماتك في قطاع الشباب منصبا على اطلاق المبادرات فما السر في ذلك؟

مبادرات الوزارة نتاج توجيهات القيادة السياسية

**هذه حقيقة، فتوجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة المصرية الحديثة، اتجهت للتوسع في دمج العمل الشبابي والعمل الرياضي، ما ترتب عليه ظهور عشرات المبادرات التي استهدفت الشباب، ووضعتهم على رأس أجندة الاهتمام باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع المصري.

*وكيف كان تنفيذكم العملي لهذه التوجيهات؟

** التنفيذ ظهر في صورة إطلاق مبادرات كثيرة متعددة الأغراض ولكافة الفئات والأعمار السنية، ومنها مبادرات تطوير قدرات الشباب، ومبادرات ريادة الأعمال، ومبادرات التوظيف وخلق فرص العمل في عبر المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للشباب من خلالها والتيسير عليهم، مبادرات تمكين المرأة، والاهتمام بالرياضة النسائية، وتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، وتنمية دورها في توعية وتثقيف الشباب وغيرها من مبادرات، وأخيرا مبادرات رفع معدلات اللياقة البدنية والرياضية، وكان من أهمها مبادرة دراجتك صحتك، التي كانت تنفيذا عمليا، وترجمة لاهتمام القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بنشر الثقافة الرياضية بصورة كبيرة والاهتمام بصحة المواطنين.

صبحي: طرحنا 2400 دراجة في المرحلتين السابقتين.. وسنطرح دراجات كهربائية وذات بطارية شحن

* سبق وأن أطلقت الوزارة المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة دراجتك صحتك، فمتى ستعلن مواعيد المرحلة الثالثة؟

** حقيقة فوجئنا بالإقبال الكبير من الشباب على الدراجات المدعمة في مبادرة "دراجتك- صحتك"، حيث طرحنا في المرحلة الأولى 1000 دراجة، وفي المرحلة الثانية 1400 دراجة بإجمالي 2400 دراجة، ونقوم حاليا بالاستمرار في تسليم دراجات المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن نعلن عن بدء المرحلة الثالثة في أول أكتوبر المقبل.

*هل سيتم زيادة عدد الدراجات في المرحلة الثالثة، لاسيما مع الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلتان السابقتان؟

**بالتأكيد سنطرح كميات أكبر في المرحلة الثالثة، ونسعى لأن تشمل المرحلة القادمة وغيرها دراجات تعمل بطاقة كهربائية، وفي نفس الوقت ببطارية، حتى يستمر تنفيذ الهدف من المبادرة برفع اللياقة البدنية لمستخدمها.

*هل ستسمر مبادرة طرح الدراجات بعد المرحلة الثالثة؟

**نعم، وستشهد الفترة المقبلة مراحلة أخرى متعددة لطرح الدراجات الحديثة المدعمة، لأننا نستهدف، بناء على توجيهات القيادة السياسية، أن تمتلك كل أسرة مصرية على الأقل دراجة حديثة مدعمة وذات تقنية عالية، يستخدمها طالب المدرسة وطالب الجامعة.

صحتك.. لياقتك تستهدف تحسين صحة موظفي الحكومة لتقديم كفاءة إنتاجية أفضل

*وماذا عن مبادرة "كفاءتك... لياقتك" أو"صحتك..لياقتك" لرفع معدلات اللياقة البدنية لموظفي الحكومة؟

**هي أيضا تأتي في ظل توجيهات الرئيس السيسي، ضمن المبادرات التي تستهدف رفع اللياقة البدنية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال الممارسة الرياضية بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي عن طريق تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسة الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمي الحديثة في القياس والتقويم لوضع برامج سيتم تنفيها على مرحلتين، لكي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ويمكن تعميمها للتطبيق.

*وما كيفية وآلية تطبيق المرحلتين؟

**المرحلة الأولى ستكون بمثابة مرحلة تجريبية، وستتم على عينة من العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والمؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها بالمحافظات.

تجربة مبادرة رفع اللياقة البدنية على 1200 موظف حكومي كمرحلة أولى

*وما عدد أفراد العينة التي سيتم تجربة المشروع عليهم؟

**قررنا أن نختار200 عامل وموظف بمديريات الشباب والرياضة من 6 مدريات هي الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد - أسوان – كفر الشيخ - الشرقية، لتطبيق برامج مشروع تحسين الصحة العامة لديهم، على أن تكون البداية فعليا في محافظة الفيوم.

*وماذا عن آلية تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة؟

**سيتم تنفيذها بناء على نتائج المرحلة الاولي ومدي فاعلية البرامج التي تم تنفيذها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في خطة لتوسع المشروع، ليتم تعميمه علي جميع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.

*ما المحاور التي وضعتها الوزارة لمشروع رفع اللياقة البدنية والصحية لموظفي الحكومة؟

**يرتكز المشروع على عد8 محاور أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والاصابات المهنية وطرق مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية والاعداد المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية.

*بعد قرار رئيس الوزراء بعودة إقامة الأفراح في المنشآت الفندقية والسياحية المفتوحة.. متى ستعود الأفراح والندوات وتنظيم الندوات والمؤتمرات بمراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة؟

عودة إقامة الأفراح والندوات بالهيئات الرياضية بالتنسيق مع مجلس الوزراء

** ستعود قريبا، ولكن من خلال التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم من خلالها الإعلان رسميا عن استئناف عودة إقامة المناسبات الاجتماعية، بالهيئات والمنشآت الرياضية بما فيها مراكز الشباب والأندية والهيئات الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، موضحا أن ذلك سيتم بآلية وقرارات ستحددها اللجنة العليا لإدارة الأزمات.