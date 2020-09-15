المهلة تنتهي اليوم.. رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في 12 بنكا

تنتهي اليوم مبادرة البنك المركزي بالإعفاء من عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، والتي تم إطلاقها منتصف شهر مارس الماضي في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتزامنًا مع انتهاء المبادرة، ترصد "الوطن" عمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفقًا لخدمة عملاء البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

عمولة السحب: 5 جنيهات، وعمولة الاستعلام 1.5 جنيه، وذلك على جميع البطاقات الكلاسيكية والذهبية والبلاتينية (فيزا - ماستر كارد) والبطاقة المدفوعة مقدمًا.

بنك HSBC

عمولة السحب: 10 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانًا على جميع البطاقات.

بنك الإسكندرية

عمولة السحب النقدي: 10 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد على جميع البطاقات.

بنك فيصل الإسلامي

عمولة السحب: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

البنك العربي الأفريقي

عمولة السحب: 8 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

بنك الإمارات دبي وطني

عمولة السحب: 6 جنيهات، وجنيهان للاستعلام عن الرصيد.

بنك البركة

عمولة السحب: 6 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات.

البنك المصري الخليجي

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 7 جنيهات.

بنك كريدي أجريكول

عمولة السحب النقدي: 6 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات، وجنيهًا واحدًا للاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر

عمولة السحب من بنك ATM آخر: 6 جنيهات لكل عملية، وجنيهان للاستعلام عن الرصيد.

البنك التجاري الدولي

عمولة السحب النقدي: ​2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، وبطاقات الرواتب 3 جنيهات لكل ​عملية.