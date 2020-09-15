سوسن بدر تتصدر "تويتر" بعد السخرية منها بسبب صور الفراعنة

تصدرت الفنانة سوسن بدر تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية، بعدما سخر منها الجمهور بسبب صورة الفراعنة، ونشر الـ "كوميكس" الخاص بها على صفحات التواصل الاجتماعي.

ونشرت "بدر" صور "كوميكس" جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة، "أنا معنديش فيسبوك حد من أصحابي بيبعتلي البوستات دي ومن كتر ما بحبها عايزاكم تشوفوها معايا، بجد بضحك من قلبي وعارفة إن كل ده حب".

وتفاعل معها زملاءها من الوسط الفني حيث علقت الفنانة زينة قائلة، "حمام سوسن بدر دي قتلتني"، بينما قالت الفنانة بدرية طلبة، "مواصلات الملكة بقى"، وقالت لها الإعلامية هبة الأباصيري، "بحبك أوي أوي أوي" .

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تواصل تصوير دورها في فيلم "ثانية واحدة"، الذي انطلق تصويره منذ أيام، والعمل من بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدي وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.