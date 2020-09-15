غرق طالب بالبحر اليوسفي وإصابة "مجهول" سقط من قطار بالمنيا

لقي طالب مصرعه غرقاً أثناء الاستحمام في "البحر اليوسفي"، بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، كما أصيب شخص "مجهول الهوية"، نتيجة سقوطه من قطار الصعيد بنفس المركز.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوي، بمصرع الطالب "ف. م. ع."، 16 سنة، مقيم بقرية "العرين القبلي"، التابعة لمجلس قروي "ديروط أم نخلة"، أثناء استحمامه بمجرى البحر اليوسفي، وتم انتشال جثته، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كما تلقي مدير الأمن بلاغاً من شرطة سكة حديد ملوي، بإصابة شخص "مجهول الهوية"، سقط من أحد القطارات أمام مزلقان ملوي، وقد انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتعرف على هويته.