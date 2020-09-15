ضبط موظف لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى بالتلاعب فى أوزان المشغولات الذهبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف - مقيم بالجيزة) لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المسئول عن إستلام ووزن المشغولات الذهبية المسلمة إليه من صانعى المشغولات الذهبية راغبى دمغها ، وإثبات أوزانها فى الإستمارات الخاصة بالمصلحة جهة عمله والتى يسدد بموجبها ضريبة القيمة المضافة عن أوزان مشغولاتهم الذهبية المثبت بها بإثبات أوزان أقل من أوزانها الحقيقية المسلمة له وذلك بقصد تمكينهم من سداد الضريبة بمبالغ أقل من المستحق عليها فعلياً ، فضلاً عن قيامه بإستلام الإيصالات المشار إليها سلفاً من المتعاملين مع جهة عمله ومختومة من فرع ضريبة القيمة المضافة المتواجد بالمصلحة جهة عمله بما يفيد تمام سداد الضريبة بالتلاعب فى تلك الإيصالات بالإضافة وإثبات الأوزان الحقيقية للمشغولات الذهبية المسلمة له تمهيداً لتسليمها لقسم المراجعة والدمغة بجهة عمله ..

مما أضر بالمال العام بقيمة الفارق بين المسدد وبين المسلم فعلياً لجهة عمله من خلال التلاعب فيها بإضافة أرقام خارج خانة الوزن بالإستمارات عقب سداد الضريبة والختم عليها بما يفيد السداد ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.