بسبب أعمدة الكهرباء.. إحالة رئيس وحدة محلية بالشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، للتحقيق بسبب الإهمال وعدم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لقرى مركز بلبيس لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية والمخابز والتعرف على إحتياجات المواطنين، وخلال جولته لاحظ المحافظ وجود أسلاك كهرباء متهالكة ومتدلية من أعمدة الإنارة بما يشكل خطرصا على حياة المارة حال ملامستهم السلاك، وعلى الفور قرر المحافظ التحقيق مع رئيس الوحدة المحلية.

ووجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية للبدء فوراً في إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وإستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمناً وأمانًا، حفاظًا على أرواح المواطنين والمارة قبل موسم الشتاء.

وأكد "غراب" أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على أعمال لجان التصالح وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين المخالفين، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام.