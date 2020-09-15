طريقة الحصول على قطعة أرض إسكان اجتماعي بمقدم 25 ألف جنيه في 11 مدينة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، في 11 مدينة جديدة "العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة".

وأشارت الوزارة إلى أنّه يبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية: "العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعي البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط" اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر الحالي، وحتى يوم الخميس 15 أكتوبر المقبل، من الساعة 4 حتى الساعة 6 مساءً.

شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل السن عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، بأي من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.

- يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك في الحصول على قطعة واحدة طبقًا للشروط الواردة بالكراسة.

- يتم استيفاء استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط وتحديد الرغبة بكل دقة والتأكد من صحتها طبقًا لبيان قطع الأراضي المتاحة بكل مدينة الواردة بكراسة الشروط، حيث لن يلتفت إلى استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة أو كتابة بيانات خاطئة أو غير متوافقة طبقًا للمحدد.

- يتم تقديم استمارة البيانات بعد استيفائها مرفقًا بها صورة الرقم القومي سارية المفعول للمتقدم للحجز وصورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول "للزوج أو الزوجة" والمستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط والمواصفات لدى جميع فروع بنك التعمير والإسكان أيام العمل الرسمية للبنك.

المستندات المطلوب تقديمها مع استمارة الحجز

1. إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.

2. صورة بطاقة الرقم القومي للحاجز "سارية".

3. شهادة التأمينات الاجتماعية أو شهادة الميلاد (وفقًا لحالة كل حاجز).

4. إذا كان الحاجز متزوجًا يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة على أن يكون اسم الزوج مثبتًا ببطاقة الزوجة وإذا لم يتوافر هذه الإثبات يتم إحضار وثيقة الزواج.

5. أصل استمارة بيانات حجز قطعة الأرض المرفقة بكراسة الشروط.

6. التقدم للحجز بواسطة الشخص نفسه أو بموجب توكيل خاص يجيز للوكيل التوقيع على استمارة حجز قطعة الأرض ولا يتضمن البيع أو التنازل لنفسه أو للغير (يرفق صورة التوكيل).

7. في حالة وجود أكثر من فرد مشترك في حجز القطعة (بحد أقصى 4 أفراد) تملأ صورة للاستمارة منفصلة لكل فرد.

أسلوب تخصيص أراضي الإسكان الاجتماعي

سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا، وبحضور مسئولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافا إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

نظام سداد أراضي الإسكان الاجتماعي

يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH) تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

ويمكنك الاطلاع على كراسة الشروط من هنــــــــــــــا.