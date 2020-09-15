منتج "زنزانة 7" يحتفل بـ10 ملايين مشاهدة لبرومو الفيلم: غدا بدور العرض

أعرب أيمن يوسف، منتج فيلم "زنزانة 7"، للفنان أحمد زاهر، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه البرومو الدعائي للفيلم، إذ حصد أكثر من 10 ملايين مُشاهدة خلال 10 أيام.

ودوّن يوسف عبر حسابه على فيس بوك: "10 ملايين مشاهدة لبرومو الفيلم، نتمنى بمشيئة الله أن يكون لنا نصيب من هذا النجاح، غدًا الأربعاء في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة: أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.