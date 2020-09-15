صندوق تحيا مصر: نهتم بتطوير مهارات البشر بالتوازي مع التطوير العمراني

أكد محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق لا يكتفي بالتطوير العمراني، ولكنه يهتم بتطوير مهارات البشر أنفسهم سواء ببرامج تمكين اقتصادي خاص بالسيدات المعيلات في هذه القرى، بالإضافة لإعداد برامج لرفع مهارات المعلمين للقدرة على استخدام الأدوات أو التجهيزات التي تتم في المدارس وقت افتتاحها.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن شهر مارس الماضي شهد افتتاح المرحلة الأولى الخاصة بمحافظة سوهاج وشملت مدرستين ووحدة بيطرية والمرحلة الثانية التي بصدد افتتاحها هو العمل في 3 قرى بمركز طهطا لتطوير 4 مدارس والوحدات الصحية في كل قرية بجانب مركز الشباب بها.

وأشار "مختار" إلى أن الصندوق يعمل على الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي في ظل الإرث الضخم من المشكلات، التي تتطلب المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني وصولا للتنمية التي تستهدفها الدولة.