أصحاب دور النشر عن معرض الإسكندرية للكتاب: "فرصة لتعويض خسائرنا"

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن إقامة معرض الإسكندرية للكتاب في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر القادم، وذلك في إطار عودة أنشطة معارض الكتاب مرة أخرى، بعد توقف جميع المعارض الداخلية والخارجية دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، عاش خلالها العاملون في مجال النشر فترة صعبة بسبب التوقف شبه الكامل.

"الغالي": الفترة اللي فاتت كانت صعبة على كل أصحاب دور النشر

من جانبهم أبدى عدد من أصحاب دور النشر لـ "الوطن"، سعادتهم بتلك القرارات التي كانوا ينتظرونها على مدار الفترة الماضية، ومن ضمنهم ممدوح الغالي، 65 عامًا، صاحب دار المكتب العربي للمعارف، الذي رحب بقرار عودة معارض الكتاب مرة أخرى، موضحًا أنه قرار جيد للغاية وسيساعد في رفع إنعاش بيع الكتب مرة أخرى بعدما تضرروا كثيرًا منذ بداية انتشار فيروس كورونا، قائلا: "الفترة اللي فاتت كانت صعبة جدًا على كل أصحاب دور النشر، سواء بسبب فترة حظر التجول أو توقف المعارض اللي تعتبر المتنفس الرئيسي لينا لأن محدش بيشتري كتب دلوقتي من المكتبات"، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر قرار استئناف أنشطة المعارض على مدار الفترة الماضية.

وعن مشاركته في معرض الإسكندرية للكتاب، أوضح "الغالي" أنه سيدرس الوضع بالكامل سواء في التكاليف أو الإيرادات، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن المشاركة، مؤكدًا أن معرض الإسكندرية للكتاب يعتبر بشكل عام فرصة جيدة لجميع أصحاب دور النشر من أجل تعويض الخسارة التي تحملوها خلال الشهور الماضية.

ويرى "الغالي"، أن ذلك القرار تمهيد لعودة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في حال عدم وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، وأضاف أنه سيشارك أيضًا في معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي من المقرر أن يبدأ في 4 نوفمبر القادم.

"الحضري": تقدمت بالأوراق المطلوبة للمشاركة في معرض الإسكندرية.. وبدأت تجهيز الكتب

ويتفق معه عمر الحضري، 25 عامًا، مدير دار فصلة للنشر والتوزيع، موضحًا أن ذلك القرار سيؤثر بشكل إيجابي على مجال النشر بشكل عام وعلى العاملين به، بعدما كان شبه متوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، قائلا: "كلنا كناشرين كنا منتظرين الإعلان عن عودة المعارض، وكنا عارفين إنه هياخد وقت بسبب الظروف اللي كنا ومازلنا عايشين فيها".

وعن مشاركته في معرض الإسكندرية للكتاب، أوضح "الحضري" أنه تقدم بالفعل صباح اليوم، بالأوراق المطلوبة للمشاركة، وبدأ في تجهيز الكتب التي سيشارك بها خلال المعرض، مضيفًا: "معرض الإسكندرية من المعارض المهمة واللي بنشارك فيها بصفة مستمرة، وهيساهم في عودة حركة النشر لطبيعتها".

ويتوقع "الحضري"، أن مختلف المعارض سواء داخل مصر أو خارجها ستُعلن خلال الأيام القادمة عن موعد إقامتها، مثلما أعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب مؤخرًا، قائلا: "معرض الشارقة من أهم المعارض بالوطن العربي ويحظى بإقبال كبير من الزوار والقراء".

ويؤكد "الحضري" أن أصحاب دور النشر يعتمدون في بيع الكتب بنسبة 70% على المعارض الداخلية والخارجية، و30% على المكتبات.