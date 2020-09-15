"مصر للطيران": نقل عدة رحلات إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، سيتم نقل عدد من رحلاتها الجوية من مبنى الركاب رقم 3 إلى مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، مشيرة إلى أن الرحلات المقررة هى باريس، ودبي، وجوانزو، إضافة إلى رحلات استثنائية لكل من الرياض، والدمام.

وأشارت إلى أن الوصول لهذه الرحلات سيكون بشكل طبيعي إلى مبنى الركاب رقم 3، وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم 090070000 من أي خط أرضي، أو 1717 من أي هاتف محمول.