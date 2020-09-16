نجوم هاجموا محمد رمضان بسبب لقب "نمبر وان"

تعرض الفنان محمد رمضان، إلى هجوم من بعض الفنانين بسبب لقب "نمبر وان"، وأثار جدلاً واسعاً على صفحات السوشيال ميديا، بشأن حديثه المستمر عن تصدره الساحة الفنية.

- الفيشاوي

بعدما أكد الفنان أحمد الفيشاوي، عودته للغناء، تحدث عن "رمضان" أنه ليس "نمبر وان" كما يدعي دائمًا، حيث أنه لا يوجد ممثل يتربع على الساحة وموضوع نمر وان هو أمر عائد إلى الموسم".

- باسم سمرة

هاجم محمد رمضان قائلاً، "الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك.. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك".

https://www.facebook.com/watch/?v=1088125458190236&extid=qS0mlQd65bS9Przg

- نجل أحمد السقا

بعدما نشر "رمضان" فيديو كليب نمبر وان، نشر ياسين نجل أحمد السقا صورة تجمعه بوالده والفنان أمير كرارة ومعهم عمرو ماكجيفر مصمم الحوادث السينمائية من كواليس تصوير فيلم "هروب اضطراري"، وعلق عليها: "مع نمبر وان".

- بشرى

"لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادى، ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين".. اختارت الفنانة بشرى هذه الكلمات لتكون رد علي محمد رمضان بأغنيته "الملك" و"نمبر وان".

- أمير طعيمة

هاجم الشاعر أمير طعيمة الفنان محمد رمضان بسبب إطلاق رقم واحد على مسلسله "نسر الصعيد" قائلاً، "مشغل اغنية بتقول أنه رقم واحد وكلام كتير لا يحمل أي احترام للمنافسين".