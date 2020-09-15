36 مرشحا محتملا لـ"النواب" يخضعون للكشف الطبي بالبحر الأحمر

ارتفع عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب إلى 36 مرشحًا محتملًا بالبحر الأحمر، خضعوا للكشف الطبي منذ بداية الأسبوع الجاري، حتى مساء اليوم.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، في تصريح صحفي، إن التقدم لإجراء الكشف الطبي علي المرشحين المحتملين لمجلس النواب، يتطلب الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص من قبل الهيئة العامة للانتخابات، وملء وطباعة الطلب ثم تقديمه إلى لجنة الكشف الطبي والخضوع لإجراء تحاليل المخدرات والكحوليات بمعمل الغردقة المشترك.

جدير بالذكر تضم محافظة البحر الأحمر ثلاثة دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.