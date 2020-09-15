محافظ البحيرة: استقبلنا 140 ألفا و642 طلبا للتصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، وناشد المواطنين، سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح، وتقنين أوضاعهم قبل ٣٠ سبتمبر الجارى.

وأوضح محافظ البحيرة، في تصريح له اليوم، أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون، وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تطلب الأمر، مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية تقدم جميع أوجه الدعم اللازم للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، التي تلقت حتى الآن ١٤٠ ألفًا و٦٤٢ طلبًا للتصالح بقيمة رسوم ٥٠٧ ملايين جنيه.