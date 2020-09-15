التعليم تنفي تسريب اختبارات القبول لمدارس المتفوقين: نغير النماذج كل فترة

نفت وزارة التربية والتعليم تسريب اختبارات القبول لمدارس المتفوقين، وذلك في ردها على ما تمّ ترويجه عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول تداول بعض أسئلة اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي بدأت يوم 13 سبتمبر 2020.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ لديها عدد كافي من نماذج الاختبارات التي تمّ إعدادها من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يتم تقديم نموذج في كل فترة من فترات الاختبار ولا يسمح نهائيًا بتكرار أي نموذج في أي فترة أخرى من فترات الاختبارات، وذلك لمراعاة تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للاختبار.

وشددت وزارة التعليم على أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات خلال الفترة السابقة في أثناء انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وذكرت وزارة التعليم، أنَّه في حالة وجود أي شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتمّ التواصل عبر البريد الإلكتروني secomplain@moe.edu.eg على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والأثنين الموافقين 2020/9/27 و 2020/9/28 كفرصة ثانية لهم.