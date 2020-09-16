"الرياضة" تنظم يوم توظيف مفتوح 21 سبتمبر والمقابلة أونلاين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب)، بالتعاون مع مايكروسوفت، تنفيذ يوم افتراضي مفتوح للتوظيف (أونلاين)، ويمكنك إجراء مقابلة العمل من منزلك، وذلك يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الحالي، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

إذ أعلنت إحدى شركات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن حاجتها إلى وظائف مبيعات عملاء خارجي، للعمل في: الغربية والمنوفية وكفر الشيخ وبورسعيد والسويس وإسماعيلية ودمياط وسيناء، طبقًا للسكن.

الوصف الوظيفي

- مسئول عن تحقيق أهداف أساسيات البيع، وتحقيق الهدف الشهري والهدف السنوي للمبيعات.

- تغطية جميع العملاء من خلال خطوط السير وخطة التغطية.

- كتابة التقارير المطلوبة، والتحديث المستمر لعملاء خط السير.

- المساعدة في تدريب المناديب الجدد.

مميزات وحقوق الوظيفة

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

- عمولة، وزيادات سنوية، وفرص للترقية.

- تأمين على الحياة.

متطلبات الوظيفة

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط.

- خبرة من 6 أشهر إلى سنة في مجال المبيعات.

- موقف محدد من التجنيد.

- يشترط أن يتراوح السن من 22 إلى 33 عامًا.

وللتقديم يمكنك التسجيل من هنــــــــــــــا، وسوف يتم إرسال رابط المقابلات أونلاين مع الشركة بشكل مباشر على برنامج مايكروسوفت تيم

ويمكنك تحميل تطبيق مايكروسوفت تيم من هنــــــــــــــا.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم توفير تدريب أونلاين مجاني قبل ميعاد المقبلات بيوم.