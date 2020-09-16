أمسية مشتركة بحضور وزيرة الثقافة وسفير المكسيك اليوم

ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية بعنوان "مصر المكسيك- علاقات ثقافية"، وتنطلق الأمسية الأولى، في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بقاعة المجلس، مواكبة الاحتفاء بالعيد الوطني لدولة المكسيك.

والأمسية هي أولى فعاليات السلسلة التي تطلقها وزارة الثقافة المصرية بعنوان: "علاقات ثقافية"، التي تتناول الاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة، وتتضمن كل فعالية من السلسلة استضافة سفير الدولة المحتفى بها، للتعريف بثقافة دولهم مع التركيز على العلاقات والروابط الثقافية، التي تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ.

وتتضمن الأمسية كلمة لوزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك فى القاهرة، وكلمة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وكلمة للروائي المصري الكبير محمد المنسي قنديل، وكلمة الروائي المصري الشاب طارق إمام، ويدير الأمسية: الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى عدد من الكتاب والإعلاميين والمهتمين بمجال بالثقافة المكسيكية.

وتقام الأمسية، بقاعة المجلس مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن يتم بث الأمسية مباشرة على قناة أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة على يوتيوب.