"بصرة" أحمد سعد تُحقق 300 ألف مُشاهدة

حققت أغنية "بصرة" للفنان أحمد سعد، 300 ألف مُشاهدة منذ طرحها مساء أمس، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي دهيمة وأكرم دهيمة.

وكان المطرب أحمد سعد، قال إنّ المساحة الحزينة في صوته كبيرة جدا: "كان بيصعب عليه العرسان لما يدعوني في فرحهم عشان أغانيّ الحزينة".

وأضاف سعد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أمس، أنّه يجب أن يكون أكبر من وضعه الحالي كمطرب: "اللي أنا عارفه ربنا مبيظلمش حد واللي بيجتهد وبيخلص لشغله ربنا بيديله، وأنا مأخلصتش لشغلي بشكل كافي"، لافتًا إلى أن ما غناه خلال 6 أشهر يساوي ما غناه خلال 6 سنوات.

وتحدث سعد عن كواليس عمله مع حسن شاكوش، الذي وصفه بأنّه "خطير وشخص لذيذ ومؤدب جدا، وأنّه يحبه نظرًا لأنه ابن بلد"، لافتًا إلى أن شاكوش يحفظ كل أغانيه وغناها بطريقة جيدة.

وأوضح أنّ الجمهور المصري لا يحب الإسفاف ولكنه يحب شيئا محددا في أغاني المهرجانات: "أنا أخدت الحاجات اللي بترقص وأخدت الإيقاع وعملت عليه كلام له معنى وجملة ولحن"، مؤكدًا أنّ الجمهور لا يعمل على نجاح الإسفاف لكنه يحتاج لوجبة جيدة.

بينما قال الإعلامي عمرو أديب، إنّه يستمع لأغاني المهرجانات، وينتقد حديث المهرجانات الدائم عن غدر الأصدقاء.