إياد نصار عن فريق "سينما مصر": مجموعة موهوبين أثبتوا وجودهم

حرص الفنان إياد نصار، على الإشادة بالمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، وفريق "سينما مصر"، واصفًا إياهم بـ "الموهوبين".

وكتب إياد نصار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تعودنا أن خالد جلال بيقدم لنا مواهب حقيقية، بيلاقوا مكانهم فورًا جوه الصناعة، وبيثبتوا وجودهم وموهبتهم".

وتابع: "وبيكمل خالد جلال المرة دي في عرض سينما مصر في تقديم مجموعة من الموهوبين، بس المرة دي حط المجموعة في اختبار صعب جدًا، وكانوا قده رغم صغر سنهم، أو حداثة تجربتهم".

وأضاف "نصار"، قائلًا: قدروا بمنتهى الوعي يتقمصوا الممثل جوه الممثل، مش حتكلم في التفاصيل، قدروا بمنتهى البساطة يخلوني أحس إني جوا البلاتوه، وإن ده المشهد الأصلي، وأنا موجود بشوف المشهد بممثليه الحقيقيين".

واستطرد "كنت محتاج أشوف العرض المسرحي ده، مش عشان نادية ترجعلها ذاكرتها، عشان احنا كفنانين ترجعلنا ذاكرتنا، ونرجع نفتكر احنا اخترنا المهنة دي ليه".

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.

ويؤكد العرض أن قوة مصر وذاكرتها وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر، مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يُمحى أبدًا على مر العصور.