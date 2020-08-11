يسرا عن إياد نصار: معملش شغل يبين طاقته الحقيقية حتى الآن

قالت الفنانة يسرا، إنها اشتاقت للعمل الفني مع الفنان إياد نصار، "إياد كنت أول مرة اتعامل معاه في (خاص جدا) وكان فيه مشهد حلو أوي عمله، وكنت ساعتها بقول الراجل ده فنان جامد".

وأضافت "يسرا"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن إياد نصار من الممثلين المجتهدين "بنفرح لما يكون في حد كده"، كما أنه على المستوى الإنساني "حدوتة تانية خالص"، موضحة أنه فنان له خصوصية غير عادية، كما أنه مجتهد ويذاكر جيدًا و"عمرك ما هتسمعي منه العيبة في حياتك على أي مخلوق".

وتابعت: "إياد بيحب الدور اللي بيعمله مش بيعمل الدور وخلاص، وله حضور خاص شبهه في أدبه وأخلاقه، مش بيحب يتمنظر وواثق من نفسه، وبقولك لحد النهاردة أنت معملتش الشغل اللي يبين الطاقة الحقيقية بتاعتك".