بنوك الإسكان تفتح أبوابها لاستقبال حاجزي أراضي الإسكان الاجتماعي

استقبلت بنوك التعمير والإسكان، قبل قليل، الراغبين في الحصول على أراضي الإسكان الاجتماعي والتي طرحتها وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ11 مدينة جديدة وهي: العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة، وذلك خلال الفترة من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء الخميس 15 من أكتوبر المقبل.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2.

شروط الحصول على قطعة أرض

- أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصري الجنسية وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

- ألا يقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقًا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنَّه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك في الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

أسلوب التخصيص للأراضي المطروحة

يتمّ إجراء قرعة يدوية علنية، وسيجري الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسؤولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

ويتمّ سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويجرى السداد نقداً أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH) تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي/ مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتمّ سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتمّ تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتمّ الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

كان وزير الإسكان أوضح أنَّ هذا الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي، ومحاربة المتاجرة بالأراضي من خلال وفرة الأراضي المطروحة.

كراسة الشروط متاحة اليوم ببنوك التعمير والإسكان وكان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أشار إلى أنَّ كراسات الشروط ستكون متاحة بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي، اعتباراً من اليوم الأحد ويبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية: (العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعى البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط) اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، وحتي يوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر المقبل من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.