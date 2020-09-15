بدء انعقاد عليا الوفد لحسم موقف الحزب من المشاركة في القائمة الوطنية

بدأ قبل قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وسط اتجاه عدد كبير من قيادات الحزب بالانسحاب بعد تعثر المفاوضات حول زيادة عدد مقاعد الحزب في القائمة.

الهيئة العليا لحزب الوفد تنعقد للمرة الثانية بدون حضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب الذي فوض النائب فؤاد بدراوي برئاسة الاجتماع.

وكان بدراوي قد ترأس اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء أمس الذي انتهى بالتمسك باستكمال مفاوضات رئيس الحزب مع القائمة الوطنية لزيادة مقاعد الوفد.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المفاوضات التي أجراها رئيس الحزب خلال الساعات الماضية مع قيادات القائمة الوطنية لزيادة عدد مقاعد الوفد لم تسفر عن شيء.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن هناك تمسك من قبل قيادات القائمة الوطنية بعدد المقاعد التي تم تخصيصها لحزب الوفد وهما 18 ولا يوجد أي إمكانية لزيادتها، والقرار أصبح الآن للهيئة العليا للحزب إما القبول بهذه المقاعد أو الإنسحاب.

ويشارك 12 حزباً حتى الآن في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وهم: مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.