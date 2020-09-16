حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بكونه شخصية غيورة على المقربين منه، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد تجمعك بالبعض أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى لمساعدة صديق.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وحياتك الخاصة بمنتهى الحماس والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.