 حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يكره الخبث والسطحية، ولديه القدرة على فهم الآخرين دون أن يتمكّن أحد من أن يفهمه، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكما في انفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة فينوس والقمر، الشمس في منزل الأصدقاء تدفعك للتعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقاتك مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.