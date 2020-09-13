حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بشخصيته القيادية وغيرته الشديده على ممتلكاته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي..

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يحالفك الحظ والكواكب تعمل لصالحك وفي الأفق فرص ومفاجآت سارة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بالخيال الخصب ويحفز قدرتك على التحليل والاستنتاج.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.