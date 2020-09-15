تكريم طالبين بجامعة الطفل بالمنصورة لفوزهما بمنحة تدريبية في روسيا

كرم الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة، اليوم، الفائزين بمنحة تدريبية فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فوز عشرة طلاب من بينهم الطالبة مريم شريف إبراهيم والطالب فارس أسامة عبد الحميد من طلاب جامعة الطفل بجامعة المنصورة وذلك بمنحة تدريبية فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

الجديربالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد اقامت مسابقة الفيزياء لعام 2020 لطلاب جامعة الطفل للمرحلة العمرية من 13-15 سنة من أجل الحصول على منحة تدريبية بروسيا الاتحادية وذلك بعد اجتياز الاختبارات الالكترونية والمقابلات الشخصية.

وقال الدكتور عمرو أحمد جبر منسق مشروع جامعة الطفل بجامعة المنصورة بانه تم قبول 200 طالب من مختلف الجامعات ضمن مسابقة الفيزياء ، وبعد تدريبهم على المواد التعليمية الخاصة بالمسابقة قد تم تصفيتهم بعد الامتحان الإلكتروني النهائي لعدد 45 طالب، وانتقل الطلاب للمرحلة الثانية وهي مقابلة شخصية أمام لجنة جامعة الطفل ،وقد تم اختيار 10 طلاب فائزين بالمنحة من بينهم طالبين من جامعة المنصورة.

وقال الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بان جامعة المنصورة تتيح الفرصة أمام طلاب جامعة الطفل للتدريب على اسس البحث العلمي ودخول الجامعة ومعاملها المتميزة، والتعرف على طبيعة الدراسة فيها، ما يشبع رغبتهم الاستكشافية في المجالات العلمية المختلفة، وأشاد سيادته بمستوى ما قدمه طلاب جامعة الطفل من تمثيل مشرف بالمسابقة.

وأكدالدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بأن الجامعة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروع من اجل رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل الذي يعد مشروع قومى لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم.