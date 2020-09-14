جامعة المنصورة: تشغيل مركز جراحة القلب والأوعية الدموية أوائل أكتوبر

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، التجهيزات النهائية لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بأول مركز متخصص من نوعه فى جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية فى مصر خلال شهر اكتوبر 2020 م.

رافقه خلال الجولة الدكتورة نسرين عمرعميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة، والدكتور مسعد سليمان مدير المركز.

وقال الدكتور مسعد سليمان مدير المركز، إن المركز يعد الوحيد المتخصص في جراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة فى مصر والشرق الأوسط ويشمل التخصصين معًا ونسابق الزمن لتشغيل العيادات الخارجية للمركز في بداية شهر أكتوبر 2020 بعد الإنتهاء من تجهيزاته، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية في جميع الأدوار والتي انتهى معظم التجهيزات والتشطيبات الأساسية بها.

ويقع المركز الجديد على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة اجمالية 250 مليون جنيه بقوة 14 غرفة عمليات، 82 سريرًا داخليًا و 33 غرفة عناية مركزة، ويضم 10 أدوار منها بدروم للخدمات ودور أرضى للعيادات الخارجية ومدرج تعليمي و7 أدوار متكررة.