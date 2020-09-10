"كُلى جامعة المنصورة" يعلن عن حاجته لزميل أمراض باطنة وزراعة كلى

أعلن مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، عن حاجته لشغل عدد (2) وظيفة، زميل أمراض باطنة وزراعة كلى، بحسب بيان للجامعة اليوم.

وحددت الجامعة 5 شروط للمتقدمين بأن يكون حاصلاً على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة المنصورة بتقدير جيد جداً على الأقل، وأن يكون حاصلاً على درجتي الماجستير والدكتوراه في أمراض الباطنة من إحدى الجامعات المصرية، فضلا عن حصوله على رسالتي الماجستير والدكتوراه في مجال زرع الكلى.

وتضمنت الشروط مُضي فترة عمل بأحد المراكز الطبية المصرية المتخصصة فى مجال زرع الكلى، وألا يزيد السن على 40 عامًا وقت تقديم الطلب لمدير المركز فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإعلان.