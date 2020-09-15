صرف إعانة شهرية لصيادي البحر الأحمر

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، صرف إعانة شهرية قدرها خمسمائة جنيه لمدة ثلاثة شهور لأكثر من خمسة آلاف أسرة من الصيادين المتضررين من وقف قرار الصيد بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع بيت الزكاة بالأزهر الشريف تلبيةً لمطالب الصيادين بالبحر الأحمر.

وتقرر صرف الدفعة الأولى خلال الفترة في 17 من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر والدفعة الثانية في أوائل أكتوبر والدفعة الثالثة بداية من شهر نوفمبر القادم ويتم الصرف من مكاتب البريد بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى سعيه الدائم لخدمة المواطنين وتلبية احتياجات ومطالبهم، لافتًا إلى أنه لن يتوانى لحظة عن خدمة أهالي البحر الأحمر، مؤكدا تواصله مع بيت الزكاة بالأزهر الشريف لصرف تلك الإعانة للصيادين بجميع مدن المحافظة، عقب قرار وقف الصيد لمساعدة الصيادين في إعالة أسرهم.