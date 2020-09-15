التحفظ على 32 "طن قمح" مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

تحفظت مديرية التموين بمطروح على 32 طنًا من القمح المدعم، اليوم قبل بيعها بالسوق السوداء كعلف للحيوانات، فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق ومنع أية تجاوزات للتلاعب بالسلع المدعمة وبيعها بالمخالفة للقانون.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح إن الحملة التموينية بالتنسيق مع مباحث تموين مطروح تمكنت من ضبط حمولة سيارة بأحد الكمائن الأمنية بمرسى مطروح تحمل 32 طنًا من القمح لبيعها كعلف حيوان بالسوق السوداء مما يخالف القرار 173 لسنة 1994 بحظر حيازة أو استخدام الاقماح المحلية أو المستوردة، وتم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة من القمح وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تكثيف الحملات التموينية مع تشديد المراقبة على الاسواق والمحلات لمتابعة سلامة المعروض من السلع للمواطنين مع منع اى صور للاحتكار او التلاعب فى السلع المدعمة للمواطنين.