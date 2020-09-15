محافظ دمياط تشهد فعاليات اختيار الفائزين بالمسابقة شركات الأثاث

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات اختيار الفائزين بالمسابقه التى أطلقتها شركات برفكت إنترناشيونال للأثاث وياسر العوضى للأثاث وآفاق للأثاث المعدنى وذلك لاشراك الموهوبين فى الصناع بمعرض تراثنا والذى سيقيمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة القاهرة .

حيث جاء ذلك خلال زيارتها لمعرض مدينة دمياط للأثاث والذى تجرى به فعاليات المسابقة لاختيار المنتجات التى ستشارك بالمعرض، بحضور المهندس عمرو فتحى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث ، هذا وتتم عملية الاختيار من خلال فنيين و معنيين بالتراث وكذا أخصائيين بمجالات الحرف اليدوية ومركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة.

فيما وقد أشادت محافظ دمياط بجودة وتصميم جميع المعروضات التى تم اختيارها والتى تعكس جودة الأثاث الدمياطى الشهير، موضحة أن هذه المبادرة استهدفت الصناع من داخل مدينة دمياط للأثاث وخارجها و ذلك لاتاحة فرص جديدة لهم بالمشاركة فى معارض مختلفة بأنحاء الجمهورية، حيث نوهت إلى القيمة و الأهمية الكبيرة لمشاركة قطاع الأثاث بمحافظة دمياط بتراثنا والذى يُعد من أهم التجمعات التى تضم أمهر المصنعين بمجالات الحرف اليدوية والتراثية، موجهة التحية لأصحاب شركات برفكت و العوضى وآفاق على ما قدموه من دعم مالى وفنى لتنظيم المسابقة، مؤكدة أن ما تم يعد بمثابة تعاون وثيق بين الأجهزة المختلفة والمجتمع المدنى لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة وصغار الصناع بها.

كما حرصت عوض على الاستماع لجميع آراء ومقترحات الصناع بمدينة دمياط للأثاث، إذ أكدت أن الدولة بأجهزتها المختلفة كانت ولا زالت تعمل جاهدة إلى خدمة الصناعة والصناع بدمياط وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم، حيث أعلنت عن الحصول على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إقامة معرض دائم لمنتجات المدينة بمحافظة القاهرة على غرار المعرض الموجود بمدينة دمياط للأثاث.