صور.. إقبال كبير من المخالفين على المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ 

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، اليوم، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.

وتفقد رؤساء مجالس المدن المراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ الذي خصص موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

وقال المحافظ، إن هناك إقبالًا كبيرًا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ وإقبالهم على التصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ان المحافظة اتاحت خدمة تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحليات، وسداد جدية التصالح عن طريق كارت الفيزا، وأكد انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، أو تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية التي تم الاعلان عنها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.