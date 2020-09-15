كشف ملابسات واقعة إنتشار فيديو لسيدة مُكبلة اليد بالأقصر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. فقد رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (أسرة تكبل إبنتها المهتزة نفسياً بمنزل مهجور فى الأقصر).. بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر أن الفيديو (لإحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) وأنها متواجدة بمنزل شقيقتها ، وغير مُكبلة اليد ، وبسؤال شقيقتها (ربة منزل) قررت أن شقيقتها تعانى من مرض نفسى وعللت سبب تكبيلها خوفاً من إيذاء نفسها أو أن تهيم على وجهها فى الشوارع .تم إتخاذ الإجراءات القانونية .