30 ألف جنيه تنهي نزاعا بين الداخلية و"نظافة القاهرة" بسبب القمامة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الداخلية (مطابع الشرطة للطباعة والنشر)، بأداء مبلغ مقداره 29 ألف و486 جنيهًا و55 قرشًا إلى الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، مقابل أداء خدمات النظافة ورفع المخلفات خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019.

واستعرضت الجمعية العمومية بنود العقد المبرم بين الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة ومطابع الشرطة للطباعة والنشر، وتبين أن البند الثاني من العقد ينص على التزام الهيئة بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة والنفايات والنظافة العامة التي تقوم بها الهيئة أو من تفوضه، على أن يتم التخلص من القمامة والمخلفات والنفايات بالطرق الآمنة، وبالكيفية التي تتلاءم مع المظهر العام، وبدون تدخل من الطرف الثاني.

ونص البند الثالث على التزام الطرف الثاني بأن يؤدي للهيئة مقابل أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات مبلغا قدره 1250 جنيهًا شهريًا، وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي، ونص البند الرابع على أن هذا العقد سارٍ ويبدأ في 1 اكتوبر 2010، ويُجدد من تلقاء نفسه.

وأوضحت الجمعية، أن الهيئة التزمت ببنود العقد المشار إليه، وقامت بأداء الخدمة المتفقع عليها من خلال شركة "أما العرب للبيئة"، إلا أن مطابع الشرطة توقفت عن سداد المقابل المتفق عليه اعتبارًا من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019، وبلغ إجمالي المستحق في زمتها مبلغًا مقداره 29 ألف و486 جنيهًا و55 قرشًا، مقابل أداء خدمات النظافة ورفع المخلفات وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم فإن مطابع الشرطة للطباعة والنشر تكون قد أخلت بالتزامها التعاقدي بأداء المقابل الشهري المشار إليه دونما سند من القانون، وهو ما يتعين معه إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة نظير أدائها الأعمال المتعاقد عليها بالعقد المشار إليه عن الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019 .