دعدور يفتتح أول معمل دولي بجامعة دمياط

شهد اليوم الثلاثاء الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة احتفالية مشروع اعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 والذي تسلمته الكلية من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي، ليصبح بذلك أول معمل معتمد دولياً بجامعة دمياط.

وخلال كلمته، وجه السيد رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا الإنجاز مؤكداً على أنه رغم حداثة إنشاء الجامعة والتي بدأت منذ حوالي ثمان سنوات فقط، فإن الجامعة حريصة على التنافس في كافة المجالات التي تضع الجامعة على الخريطة الدولية للمؤسسات التعليمية الجامعية، الأمر الذي بدوره تقوم الجامعة بخدمة المجتمع الخارجي وبخاصة مجتمع محافظة دمياط.

كما أكد دعدور على أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة مجهودات حثيثة لكافة القائمين عليه بكل من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة وكلية العلوم الذين قاموا بتطبيق الحد الأقصى للمعايير الدولية بكل دقة للحصول على مشروع اعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه.

وقد حضر من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي كلاً من:" الدكتور محمود وفيق أحمد القائم بعمل مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي - الدكتور أسامة جلال صقر استشاري بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي - الدكتور فرحات سعد مغنم استشاري بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي و عبد الله محمد عبد الرحيم محاسب بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

وخلال كلماتهم، أكدو على أن جامعة دمياط من الجامعات الواعدة التي لديها فرص جيدة في الحصول على مشروعات جديدة خاصة بالاعتماد الدولي للمعامل القائمة بمختلف كليات الجامعة، الأمر الذي بدوره سيعمل على رفع التصنيف الدولي للجامعة بمختلف التصنيفات الدولية، وكذلك خدمة العملية التعليمية على المستوى الأمثل، وكذلك خدمة المجتمع المحيط وخاصة أن محافظة دمياط بها ميناء دمياط ومدينة الأثاث والمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

وحضر الاحتفال أيضاً نواب رئيس الجامعة، ووجهوا التهنئة خلال كلماتهم لكلية العلوم على هذا الإنجاز المميز الذي يعد نقلة نوعية لكلية العلوم وبمثابة نقطة انطلاق دولية للكلية والجامعة.

وخلال كلمة الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على عمادة كلية العلوم ومدير مشروع اعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه، تناول خلالها أهم المشاريع الحالية بالكلية والجاري اعتمادها، وكذلك التحديات التي واجهها فريق عمل المشروع.

وقد تم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات مجتمعية متميزة وتطبيق نظام الجودة، للحصول على أعلى دقة للنتائج، بل ويوجد بعض الأجهزة هي الأول من نوعها بالجامعات المصرية.

ويضم فريق عمل المشروع كلاً من:"عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على عمادة كلية العلوم - الدكتور أحمد محمد طرابيه نائب مدير المشروع - الدكتورة مي الجمال مدير المعمل - الدكتور محمد إسماعيل أبو دبارة مدير الجودة و الدكتورة هبة المتولي شعبان المدير الفني

وفي نهاية الاحتفالية، وقع رئيس الجامعة و الدكتور محمود وفيق أحمد القائم بعمل مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي مذكرة استلام المشروع ثم توجه رئيس الجامعة و الحضور لمعمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه لقص شريط الافتتاح، وتفقد الأجهزة المتاحة بالمعمل.