كارثة.. عمالقة السيارات الألمانية يمولون تجارب انبعاثات مسرطنة

قالت صحيفة "شتوتجارت تسايتونج الألمانية"، إن منظمة بحثية تمولها شركات السيارات الألمانية، "رعت تجارب علمية لاختبار تأثير غاز ثانى أكسيد النيتروجين السام المسرطن على البشر"، حيث قالت الصحيفة إن مجموعة البحوث الأوروبية المعنية بالبيئة فى قطاع النقل هى التى أجريت الدراسة.

وأكدت الصحيفة أن هذه المنظمة تمولها عمالقة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس وbmw وفولكس واجن.

الجدير بالذكر أن مجموعة فولكس واجن واجهت العديد من المشكلات والخسائر بسبب تزويرها الانبعاثات الخارجة من عوادم السيارات وعرفت هذه القضية منذ 5 سنوات إعلاميًا بـ"فضيحة الديزل"، وبدأت الشركة تتعافى من هذه الفضيحة لتدخل نفسها مرة أخرى فى فضيحة ثانية، ومرسيدس أيضا اتهمت بذلك ودفعت منذ فترة قصيرة جدًا 2.2 مليار دولار لتسوية هذه القضايا المتعلقة بالانبعاثات الضارة.

وقالت أيضًا الصحيفة إن 25 شابًا بصحة جيدة استنشقوا ثانى أكسيد النيتروجين بكميات مختلفة على مدى ساعات فى معهد تابع لجامعة "أخن" الألمانية..

يعتبر غاز ثانى أكسيد النيتروجين سام ومسرطن ويؤدى إلى تهيج فى العين والجهاز التنفسى، وعند التعرض له على المدى الطويل يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية غير أنه ملوث للهواء، ويتسبب فى أكثر من 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا فى الاتحاد الأوروبى لأنها الدول الأكثر استخداما لمحركات الديزل، عدا أولئك الذين يصابون بأمراض تنفسية وأخرى تطال القلب والأوعية الدموية ما يكلف اقتصاد الاتحاد الاوروبى أكثر من 20 بليون يورو سنويًا حسب المفوضية الأوروبية.