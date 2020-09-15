هتافات داخل مقر الوفد تطالب بالانسحاب من القائمة الوطنية

يشهد حزب الوفد حاليًا هتافات عدد من قيادات الحزب المعتصمين بداخله تطالب الهيئة العليا للحزب بالانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وتنعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية من عدمه.

وتسببت هتافات المعتصمين بمقر الحزب في تعطيل اجتماع الهيئة العليا، ما اضطر طارق سباق للخروج لهم ومحاولة تهدئتهم وطلب منهم اختيار 3 أعضاء من بينهم لحضور الاجتماع وعرض مطالبهم.

عرض "سباق" على المعتصمين داخل حزب الوفد لم يلقى ترحيب منهم وطالبوا بضرورة تواجد رئيس الحزب بنفسه للتشاور معه حول اخفاق الحزب في الانتخابات البرلمانية.

وكانت مصادر وفدية كشفت لـ"الوطن"، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب قد تعثرت المفاوضات بينه وبين قيادات القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب حول زيادة مقاعد الوفد في القائمة.