معهد التخطيط ينظم ندوة حصاده العلمي السنوي.. 20 و21 سبتمبر

يعقد معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يومي الأحد والاثنين 20 - 21 / 9 / 2020 فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، فعاليات ندوة الحصاد العلمي السنوية للأنشطة العلمية للمعهد للعام 2019 / 2020

يفتتح الفعاليات الدكتور محرم الحداد، الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية، والدكتور محمد ماجد خشبة، الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية، كما يشارك كل من: الدكتور حسين صالح، الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية، والدكتور فريد عبد العال، الأستاذ بمركز التنمية الإقليمية، والدكتور خالد زكريا الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتور عبد العزيز إبراهيم، الأستاذ بمركز التنمية الزراعية.

تناقش الفعاليات موضوعات الصناعات التحويلية، والمشروعات البيئية، ودور الخدمات الدولية في تنمية الصادرات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسياسات الاصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى أوضاع الأمن الغذائي في مصر.