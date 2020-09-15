مدير اختبارات ACT الإقليمي: الاختبار معترف به في 140 دولة

قال الدكتور مهندس أحمد فاخر، المدير الإقليمي لاختبارات "ACT"، إن نماذج امتحانات الـ"SAT" والـ"ACT" تتواجد منذ سنوات عدة بالمجامعات الأمريكية، وتعمل بها 140 دولة واعتمدتها جميع مدارس العالم.

وأضاف "فاخر" خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن ذلك الامتحان متواجد في مصر منذ فترة طويلة، وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد نظام الـ"ACT"، قبل وقوع الأزمة المتعلقة بامتحانات "SAT"، بأسابيع عدة، موضحا أن الامتحان دائما ما يكون إلكترونيا تسهيلا على الطلاب ولمنع حالات الغش أو تسريب الامتحان، بخلاف إعلام المختبرين بنتائجهم بشكل أسرع، وهو حماية للطلاب.

وأكد أن هناك الكثير من الطلاب خضعوا لامتحانات الـACT شهر يوليو الماضي، ونجحوا في التقدم للجامعات التي يرغبون فيها دون حدوث أية مشكلات.