تطرح مصر بديلا له بعد تسريبه: اختبار sat بدأ في أمريكا منذ 96 سنة

بعد أيام من تسريب امتحان "السات"، الذي صدم الكثيرين من طلاب الشهادة الأمريكية، خرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليعلن أن الوزارة قررت بعد مناقشات كبيرة، إجراء امتحان مصري يقيس مدى تحصيل الطلاب في الشهادة الأمريكية، وذلك خدمةً لطلاب مصر في 500 مدرسة بدبلومات النظام الأمريكي، مشددًا على أنه سينقذ الطلاب من التحكم الأجنبي.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هذا الامتحان سيكون نسخة مصرية من (السات) وسنتيحه في أقرب فرصة كبديل عن هذه الشهادات، ليستطيعوا الالتحاق بجامعات مصر الحكومية، وقد يستطيعون الالتحاق بجامعات دولية بموجب هذه الشهادات، لكن هذا الأمر يستلزم وقتا طويلا".

ما هو اختبار السات (Sat)

يعد السات اختبار معياري يستخدم على نطاق واسع للقبول بالجامعات في الولايات المتحدة، منذ ظهورها لأول مرة من قبل College Board في عام 1926، وتغير اسمها عدة مرات؛ حيث كان يطلق عليه "اختبار القدرات الدراسية"، ثم سُمي لاحقًا باختبار "التقييم الدراسي"، ثم SAT I: اختبار الاستدلال، ثم اختبار SAT المنطقي، ثم اختبار SAT.

واختبار SAT مملوك بالكامل وقد تم تطويره ونشره بواسطة College Board، وهي منظمة خاصة غير ربحية في الولايات المتحدة، تدار نيابة عن مجلس الكلية من قبل خدمة الاختبارات التعليمية، التي طورت حتى وقت قريب اختبار SAT أيضًا، بحسب موقع est التعليمي.

ويهدف الاختبار إلى تقييم استعداد الطلاب للكلية، وتم تصميم اختبار SAT في الأصل بحيث لا يتماشى مع مناهج المدارس الثانوية، ولكن تم إجراء العديد من التعديلات على إصدار SAT الذي تم تقديمه في عام 2016، وقال رئيس مجلس الكلية ديفيد كولمان، إنه يريد أيضًا أن يعكس إجراء الاختبار عن كثب ما يتعلمه الطلاب في المدرسة الثانوية باستخدام المعايير الأساسية المشتركة الجديدة، ويستغرق اختبار SAT ثلاث ساعات حتى ينتهي، بالإضافة إلى 50 دقيقة للأسئلة المقالية، بحسب College board.

وتتراوح الدرجات في SAT من 400 إلى 1600 درجة، وتجمع نتائج الاختبار من قسمين من 200 إلى 800 نقطة "الرياضيات، والقراءة النقدية والكتابة"، وعلى الرغم من أن إجراء اختبار SAT، أو اختبار ACT، مطلوب لدخول الطلاب الجدد إلى العديد من الكليات والجامعات في الولايات المتحدة، تقوم العديد من الكليات والجامعات بتجربة متطلبات القبول الاختيارية للاختبار وبدائل اختبار SAT وACT، وبدءًا من العام الدراسي 2015–2016، بدأ مجلس الكلية العمل مع أكاديمية خان لتوفير إعداد مجاني لاختبار SAT.

تسريب امتحان السات sat

وفي 2 سبتمبر 2020 تلقى طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر "السات" بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أخطروا فيه بإلغاء امتحانات السات هذا العام بسبب محاولات التسريب، ووفقا للبريد الإليكتروني، تم إخطار الطلاب بأنهم سيستردون مصاريف الامتحان، على أن يكون الامتحان المقبل في يونيو 2021.

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقي، تحدث في وقت سابق، حول تلقيه خطابًا من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان SAT وهي College Board بإلغاء الامتحان لوجود دلائل على تسريبه، موضحا أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان، ويقتصر دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم)، ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة AMIDEAST.