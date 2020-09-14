إعلان نتيجة اختبار ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية غدا

قال المهندس أحمد فاخر المدير الإقليمي للشركة المسؤولة عن اختبارات ACT في الشرق الأوسط، إنّه من المقرر أن تصل نتائج الطلاب على "الأكونت" الخاص بكل منهم صباح غد الثلاثاء.

وأضاف فاخر، في تصريحات خاصة، أنّ الدرجة النهائية للاختبار هي 36 درجة، يستطيع الطالب الالتحاق بالكليات الحكومية حال حصوله على 22 درجة فيما أكثر، وإذا انخفض مجموع درجاته عن هذا الرقم، يصبح أمام بديلين، إما الالتحاق بكليات خاصة، أو دخول امتحان أخر لتحسين درجاته، مؤكدا أنّه لا يوجد رسوب ونجاح في اختبارات معادلة الدبلومة الأمريكية.

وانتهت السبت الماضي، امتحانات act لطلبة الدبلومة الأمريكية، لشهادة معادلة الثانوية العامة، والتي قدمتها وزارة التربية والتعليم كبديل لامتحانات الـsat، بعد أزمة التسريبات الأخيرة، وتم الإعلان بعدها عن وقف إجراء الامتحانات حتى شهر يونيو المقبل.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات ACT داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية كتقييم مؤدي لتنسيق الجامعات بالضوابط التالية:

- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

- يحتاج الطالب لاجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

- يمكن للطالب الاختيار بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار بين اختبار Subject Test أو Sat2.

- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

- تسري قواعد التنسيق الخاصة ذاتها بـBonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

وأوضحت الوزارة أنّ ACT هي اختبارات إلكترونية غير ورقية تجرى في مراكز اختبارات تعتمدها وزارة التربية والتعليم، ويتيح اختبار ACT للطالب 7 محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test للطالب 7 محاولات سنويًا، تجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).